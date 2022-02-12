النيابة تطلب التحريات في واقعة حريق شقة بالإسكندرية

طلبت نيابة الجمرك في الإسكندرية، الخميس، تحريات المباحث، وتقريري الأدلة الجنائية والحماية المدنية، وسؤال شهود العيان من السكان، لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بشقة سكنية، بالطابق الـ13 من عقار كائن في شارع الشمرلي، بحي الأنفوشي، منطقة بحري، وتفحمت محتوياتها، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات حي الجمرك، حول نشوب حريقًا في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى العقارات المجاورة، وجرى قطع المرافق، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وأرجع الفحص الأولي لموقع الحريق أسباب نشوبه إلى احتمالية حدوث ماسٍ كهربائي، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.