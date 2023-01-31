بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات اللجنة المُشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء بالعاصمة المجرية بودابست، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ووزارة الخارجية والتجارة عن الجانب المجري.

وناقش خلالها المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كل المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وتهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها، وإزالة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات اللجنة على مستوى الخبراء يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى، يوم الخميس المقبل.

كما ستجري وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين بدولة المجر، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وفي ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من مصر والمجر، يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري المجري بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث جميع السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة مع الدول والتي تعد إحدى الآليات الفعالة لفتح آفاق التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين مصر والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر، حيث بدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928.

وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.

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