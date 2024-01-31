التعليم: بدء قبول التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول الأحد المقبل

20 جنيها رسوم التظلم فى المادة لصفوف النقل و35 جنيها للشهادة الإعدادية

حجازى: تأسيس قاعدة بيانات لخريجى مدارس STEM منذ نشأتها.. وإنشاء منصة على اليوتيوب لأنشطة المدارس



أعلنت المديريات التعليمية ضوابط قبول التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الاعدادية، وتبدأ قبول التظلمات من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.



وبالنسبة لضوابط التظلمات ستكون، من صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى، على أن يقدم الطالب أو ولى أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ويحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها مع سداد الرسوم المقررة مبلغ 20 جنيها فى المادة الواحدة.



وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، وفى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.



وفيما يتعلق بالتظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية؛ يقدم الطالب أو ولى أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة 35 جنيها فى المادة الواحدة، ويتوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة به للمواد المتظلم من درجاتها، وفى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.



من جانب آخر، أعلن رضا حجازى وزير التربية والتعليم، توصيات مؤتمر نظام التعليم المصرى «STEM»، الذى عقد على مدى اليومين الماضيين، والتى تضمنت اعتبار التوسع والاستدامة فى دعم مدارس STEM مشروعا قوميا لوزارة التربية والتعليم يتم تبنيه بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ورجال الصناعة والمجتمع المدنى لتعزيز الاستثمار البشرى فى الجمهورية الجديدة، والاستفادة من النموذج فى تطوير التعليم العام، وبناء شراكات حقيقية وفعالة بين تلك المدارس والمجتمع المدنى والمؤسسات البحثية ورجال الصناعة والجامعات وكل الهيئات ذات الصلة.



وأعلن حجازى، تأسيس قاعدة بيانات لخريجى مدارس STEM منذ نشأتها بشكل دائم وموثق فى ذاكرة الوطن، وإنشاء منصة على اليوتيوب خاصة بأنشطة ومشروعات مدارس STEM، وإنشاء أوعية لنشر الكابستون والأبحاث الخاصة لطلاب تلك المدارس، وربطها بمحركات البحث، بالإضافة إلى تأسيس كيانات للإرشاد الأكاديمى بمدارس STEM، ومراعاة إضافته فى برامج إعداد معلمى وقيادات المدارس بالجامعات الخمسة المشاركة فى المشروع.



وأشار إلى إعطاء الاعتبار الداعم للعلوم الإنسانية والفنون والأدب والفلسفة والتاريخ بما يرسخ قيم الانتماء الوطنى بجانب العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة STEAM، بالإضافة إلى عقد لقاءات مستمرة مع طلاب وخريجى تلك المدارس لتبادل الخبرات والاستفادة من المهارات الحياتية والخبرات العلمية التى ساعدتهم على البحث والابتكار والاعتماد على الذات.



وتضمنت التوصيات أيضا التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى منح مدارس STEM خاصة، والمدارس الثانوية عامة، الفرصة المناسبة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات داخل الجامعات لمساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمى المناسب لميولهم وقدراتهم، وزيادة الفرص المتاحة للمنح الدراسية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتوفير المناخ الداعم لاستثمار إبداعات وابتكارات طلاب مدارس STEM، وتنمية وعيهم بريادة الأعمال وتأسيس شركات صغيرة تتلاءم ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى من خلال منظومة متكاملة تساهم فيها وزارة التعليم العالى، ووزارة العمل ورجال الصناعة.