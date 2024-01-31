مدافع الأهلي السابق: أزمة الكرة المصرية في غياب التخطيط السليم

يرى عمرو الحديدي مدافع الأهلي السابق، أن أزمة الكرة المصرية تكمن في غياب التخطيط السليم، وهناك أندية عالمية مثل مانشستر سيتي استعانت بمخططين لإنجاح مشروعهم.
وقال الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "لابد من وجود برنامج طويل لمدة 4 سنوات على أقل تقدير، ويكون هناك مرونة من أجل تعديل أي شيء سنويًا".
وأضاف: "نجاح الأهلي مع مانويل جوزيه أفاد حسن شحاتة وتجربته العظيمة مع منتخب مصر، فلم يكن هناك أي تخطيط مطلقًا وقتها، المجموعة المميزة من اللاعبين كانت تُقدم مستوى رائعًا للغاية".
وأكمل: "حسن شحاتة كان لديه قناعات ببعض اللاعبين، وتعرض لهجوم كبير وقت اختيار جدو، لكن رؤيته كانت صائبة وتوج اللاعب بهداف أمم إفريقيا 2010".
وزاد: "أي شخص يريد تطوير كرة القدم يجب أن يغلق أذنيه ولا يستمع لأي آراء أو يستجيب لضغوطات الأندية".
وأتم: "يجب رحيل أعضاء اتحاد الكرة ولكن بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لهم، بعد 6 أشهر لا نريد أن نراهم مجددا يترشحون في الانتخابات".