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مدافع الأهلي السابق: أزمة الكرة المصرية في غياب التخطيط السليم

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:59 ص

يرى عمرو الحديدي مدافع الأهلي السابق، أن أزمة الكرة المصرية تكمن في غياب التخطيط السليم، وهناك أندية عالمية مثل مانشستر سيتي استعانت بمخططين لإنجاح مشروعهم.

وقال الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "لابد من وجود برنامج طويل لمدة 4 سنوات على أقل تقدير، ويكون هناك مرونة من أجل تعديل أي شيء سنويًا".

وأضاف: "نجاح الأهلي مع مانويل جوزيه أفاد حسن شحاتة وتجربته العظيمة مع منتخب مصر، فلم يكن هناك أي تخطيط مطلقًا وقتها، المجموعة المميزة من اللاعبين كانت تُقدم مستوى رائعًا للغاية".

وأكمل: "حسن شحاتة كان لديه قناعات ببعض اللاعبين، وتعرض لهجوم كبير وقت اختيار جدو، لكن رؤيته كانت صائبة وتوج اللاعب بهداف أمم إفريقيا 2010".

وزاد: "أي شخص يريد تطوير كرة القدم يجب أن يغلق أذنيه ولا يستمع لأي آراء أو يستجيب لضغوطات الأندية".

وأتم: "يجب رحيل أعضاء اتحاد الكرة ولكن بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لهم، بعد 6 أشهر لا نريد أن نراهم مجددا يترشحون في الانتخابات".


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