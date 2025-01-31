مصادر فلسطينية توضح آليات العمل في معبر رفح بعد إعادة تشغيله

أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الشرق"، الجمعة، آلية العمل المؤقتة والاستثنائية في معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

قالت المصادر، إن موظفي الجوازات هم العاملون أنفسهم في المعبر قبل 7 مايو 2024، أي الذين كانوا يعملون بشكل مؤقت قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، ومحور فيلادلفيا.

وأضافت أن 50 موظفا تابعين للسلطة الفلسطينية من موظفي الجوازات والخدمات اللوجستية، لافتة إلى تنسيق قوائم السفر والعودة بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ومصر.

وقالت المصادر، إن إسرائيل وافقت على القائمة الأولى من المصابين وعددهم 100 بينهم 50 مدنياً، و50 من الفصائل الفلسطينية، مع مرافق لكل مريض أو مصاب، على أن يجري زيادة العدد تدريجياً مع تطوير آلية العمل.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن أول فوج من المرضى والجرحى الفلسطينيين، سيغادر القطاع عبر معبر رفح، السبت.

وقالت الوزارة، في بيان: "سيتم التواصل هاتفياً مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر حسب القائمة الموافق عليها من أطراف العلاقة، وسيتم تجهيز حافلات للتحرك نحو المعبر من خلال منظمة الصحة العالمية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، استئناف بعثة الحدود المدنية التابعة للتكتل عملها في معبر رفح.