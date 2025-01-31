- تصعيد عدد من غير الفائزين بقوائم الانتظار للحصول على تأشيرات بعد اعتذار أصحابها

تبدأ فروع بنك مصر في القاهرة والمحافظات، غدا، في صرف قيمة جدية الحجز للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي التي أجرتها وزارة السياحة والآثار مؤخرًا تحت إشراف جهات سيادية.

وقد أخطرت غرفة شركات السياحة جميع الشركات المنظمة للحج هذا العام بأن الصرف سيكون من خلال فروع بنك مصر في القاهرة والمحافظات، وبموجب الرقم القومي للمتقدم.

كما قررت وزارة السياحة والآثار تصعيد عدد من غير الفائزين في القرعة إلى "قوائم الانتظار"، للحصول على تأشيرات الحج بعد اعتذار أصحابها.

وقال الدكتور أحمد الديري، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن نحو 22 ألفًا من غير الفائزين بقرعة الحج السياحي لهذا العام سيبدأون خلال الساعات المقبلة في استرداد قيمة جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم للقرعة، وقد تم تحديد مبلغ 30 ألف جنيه للمواطنين المتقدمين لبرامج الحج الاقتصادي "البري – الاقتصادي طيران"، و80 ألف جنيه للمتقدمين للحج السياحي فئة الـ 5 نجوم.

وأضاف الديري أن الصرف سيتم للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج، وذلك من خلال فروع بنك مصر في القاهرة والمحافظات وبموجب الرقم القومي للمتقدم، مشيرا إلى أن شركات السياحة قامت بالاتصال بالمتقدمين غير الفائزين لإخبارهم بضرورة التوجه للحصول على رسوم جدية الحجز التي دفعوها.

وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية أن الأيام الماضية شهدت حصول عدد من غير الفائزين بقرعة الحج والموجودين في "قوائم الانتظار" على تأشيرات الحج التي اعتذر أصحابها عن السفر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد الديري إن العديد من شركات السياحة تتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية لمعاينة المساكن والفنادق التي سيقيم بها حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لعام 1446 هجريًا.

وأضاف أن هناك لجنة من وزارة السياحة والآثار تتواجد أيضًا في السعودية للتأكد من مطابقة المساكن للمواصفات التي وضعتها الوزارة لسكن الحجاج هذا العام.

وأكد أنه في حال عدم مطابقة المساكن التي تختارها شركات السياحة لحجاجها مع الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، فإن لجان الوزارة ترفض تلك المساكن وتطالب الشركات بضرورة تغييرها بما يتوافق مع المواصفات المحددة. وإذا تمت الموافقة على المساكن من قبل لجان الوزارة المتواجدة في السعودية، يتم توثيق عقود تلك المساكن.

وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية أن الموعد المبدئي الذي حددته الوزارة للانتهاء من إجراءات معاينة مساكن الحجاج هو منتصف شهر شعبان الجاري.

وكشف الدكتور أحمد الديري عن حصول أكثر من 4 آلاف حاج من المستوى الاقتصادي خلال موسم الحج الماضي لعام 1445 هجريًا على تعويض مادي من أحد مكاتب الطوافة عن سوء الوجبات المقدمة لهم في مشعر منى.

وأوضح أن قيمة التعويض تبلغ نحو 400 ريال سعودي، ما يعادل حوالي 5248 جنيهًا للحاج الواحد، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء الحجاج بدأوا في صرف تلك التعويضات من فروع بنك مصر في القاهرة والمحافظات.

وأضاف أن اللجان المشتركة التي شكلتها وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة ووزارة الحج السعودية لمتابعة الخدمات المقدمة إلى الحجاج في مشعري منى وعرفات أثبتت وجود قصور في الوجبات المقدمة لحجاج المستوى الاقتصادي طيران في أحد مخيمات مشعر منى، ما استوجب تعويض هؤلاء الحجاج مادياً وفقًا للعقد الذي أبرمته غرفة شركات السياحة مع الوكالة المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة في منى وعرفات.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أنه كان هناك تقييم لحظي للخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة في منى وعرفات خلال موسم الحج الماضي، لافتًا إلى أن كل الخدمات المتفق عليها تم تقديمها للحجاج، كما أكد أن المخيم الوحيد الذي حدث فيه قصور في تقديم الوجبات تم تعويض الحجاج عنه.