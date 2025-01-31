هيئة الأسرى: إسرائيل تُفرج عن 90 فلسطينيا السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أنه من المقرر الإفراج عن 90 أسيرا في السجون الإسرائيلية، السبت، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب، الجمعة، أنه "سيتم الإفراج عن 81 معتقلاً من ذوي الأحكام العالية، و9 أسرى محكومين بالسجن مدى الحياة (المؤبد)".

وأفرجت إسرائيل، الخميس، عن الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وضمت الدفعة، 110 معتقلين، 32 من أسرى المؤبدات، و48 أسيراً بأحكام مختلفة، و30 طفلاً.