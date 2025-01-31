روسيا ترد على تهديدات ترامب لدول البريكس

رفضت روسيا، الجمعة، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بفرض رسوم جمركية على مجموعة دول البريكس، إذا أنشأت عملتها الخاصة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن "مجموعة البريكس التي تعد روسيا عضواً فيها، لا تتحدث عن إنشاء عملتها الخاصة، بل عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة فحسب".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها ترامب بمثل هذه التصريحات وهي ليست جديدة، إذ كانت هناك تصريحات مثل هذه من قبل عندما كان رئيساً منتخباً".

من جهتها، أكدت الخارجية الصينية بعد تهديدات ترامب هذه تمسكها بتعميق التعاون في مختلف المجالات مع شركائها في "بريكس"