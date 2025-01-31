يوسف أيمن: تعلمت العديد من الأمور في تجربتي مع الأهلي

أعرب يوسف أيمن، لاعب نادي الدحيل القطري عن سعادته بالعودة للعب لصفوف الفريق، وذلك بعد فترة الإعارة التي خاضها مع النادي الأهلي.

وكان يوسف أيمن قد انتقل إلى الأهلي في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من الدحيل لموسم واحد، إلا أنه عاد في الشتاء الجاري سريعًا، بعدما خاض مباراتين فقط مع الأحمر.

وقال يوسف أيمن في تصريحات لقناة الكأس القطرية: "تجربتي كانت جيدة مع الأهلي، ولكن للأسف كانت هناك أشياء عشت فيها فترة صعبة، إلا أنني تعلمت منها".

وأضاف اللاعب القطري ذو الأصول المصرية: "الأهلي فريق كبير، والجميع يتعلم فيه العديد من الأمور، ولكن كانت هناك أشياء ليست في يدي، إلا أنها لم تؤثر على مستواي وشخصيتي".

وأتم يوسف أيمن تصريحاته قائلًا: "الدحيل نادٍ كبير، وأنا معتاد على اللعب لصفوفه، وجميع اللاعبين في الفريق أعرفهم، وبعد الأوقات الصعبة تكون هناك أوقات جيدة تعود فيها إلى الأفضل".

وشارك يوسف أيمن في جميع دقائق مباراة فريقه أمام أم صلال، مساء اليوم الجمعة، والتي فاز فيها الدحيل بهدفين مقابل هدف، لحساب منافسات الدوري القطري الممتاز.