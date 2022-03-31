ألمانيا تجمد 95 مليون يورو لأفراد وكيانات روسية بموجب العقوبات

جمدت ألمانيا 95 مليون يورو (106 مليون دولار) من أموال مملوكة لأفراد وكيانات روسية بموجب العقوبات المفروضة على روسيا وذلك حسبما صرح مسؤول كبير.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن المبلغ الذي كشف عنه نائب وزير المالية الألماني، فلوريان تونكار، أمام فعالية للوبي مصرفي اليوم الأربعاء، أقل من مبالغ مماثلة في دول أوروبية أخرى، حيث جمدت إيطاليا 780 مليون يورو من الأصول وفقا لما أظهرته البيانات الحكومية ، فيما أعلنت فرنسا أنها جمدت قرابة 850 مليون يورو لها علاقة بطبقة النخبة الروسية.

وفي سياق متصل، أعلنت سويسرا، وهي ملاذ رئيسي للثروات الروسية، أنها تلقت إخطارات عن ستة مليارات دولار من الأصول المملوكة لأفراد روس مدرجين على قائمة العقوبات.