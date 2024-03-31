انتخابات محلية في تركيا وأسطنبول وأنقرة في بؤرة التركيز

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تفتح في وقت لاحق اليوم الأحد مراكز الاقتراع في جميع أنحاء تركيا أبوابها لإجراء الانتخابات البلدية لتحديد أي من الأحزاب المتنافسة الرئيسية سيسيطر على أكبر المدن في البلاد.

ويأتي تصويت الأحد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت العام الماضي والتي مدد فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان حكمه بعد عقدين في السلطة.

وستجري عن كثب مراقبة الانتخابات في اسطنبول، أكبر مدن تركيا، وكذلك في العاصمة أنقرة، من بين مراكز صناعية أخرى.

ويسعى مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني، عمدة إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو، إلى الفوز بولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

واستطاع إمام أوغلو في الانتخابات المحلية لعام 2019 انهاء 25 عاما من حكم المحافظين الإسلاميين في إسطنبول.

وفي حال فوز إمام أوغلو بولاية ثانية سيجعل ذلك منه منافسا رئيسيا لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2028.

وتشير تقديرات استطلاعات الرأي إلى وجود سباق متقارب بين إمام أوغلو ومنافسه مراد كوروم، وزير التخطيط الحضري السابق من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

ويحق لحوالي 61 مليون شخص التصويت، بما في ذلك حوالي مليون ناخب جديد يحق لهم التصويت للمرة الأولى.