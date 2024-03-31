 العثور على جثث 8 مهاجرين صينيين على شاطئ مكسيكي - بوابة الشروق
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العثور على جثث 8 مهاجرين صينيين على شاطئ مكسيكي

بكين - د ب أ
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 11:05 ص

ذكر مسئولون أنه تم العثور على جثث 8 مهاجرين صينيين، على أحد الشواطئ، في جنوب المكسيك، بعد انقلاب القارب، الذي كانوا على متنه.

وقال مكتب المدعي العام أن 7 نساء ورجل كانوا يستقلون قاربا، يقوم على تشغيله مكسيكي، غادر مدينة "تاباتشولا" بولاية "تشياباس" المكسيكية، على الحدود مع جواتيمالا، أمس الأول الخميس، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأحد.

والشاطئ، الذي عثر فيه على الجثث أمس الأول الجمعة، يقع في ولاية "أواكساكا"، التي تقع على طريق، كثيرا ما يستخدمه أشخاص يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.

ونجا مهاجر آخر من هذه المحنة، ولم ترد أي أنباء عما حدث للمكسيكي، الذي كان يقود القارب.

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