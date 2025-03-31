 عطية وعبد الكريم يقودان تشكيل منتخب الناشئين أمام جنوب إفريقيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عطية وعبد الكريم يقودان تشكيل منتخب الناشئين أمام جنوب إفريقيا

الشروق
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 9:43 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 9:43 م

أعلن أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا تحت 17 عامًا.

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره جنوب إفريقيا في العاشرة مساء اليوم الإثنين، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا تحت 17 عامًا، الجارية في المغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين لمباراة جنوب إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: محمد البنداري - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال - عمر العدوي - بلال عطية - أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

ويتواجد منتخب مصر للناشئين في المجموعة الثانية ببطولة كأس إفريقيا تحت 17 عامًا في المغرب، مع منتخبات جنوب إفريقيا، وبوركينا فاسو، والكاميرون.


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