مستشار خامنئي: إيران قد تتجه لإنتاج قنبلة نووية إذا أخطأت أمريكا

قال كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران قد تتجه نحو إنتاج قنبلة نووية إذا ارتكبت الولايات المتحدة "خطأ استراتيجيًا"، في إشارة إلى التصعيد المتزايد بين البلدين.

وفي تصريحات نقلتها قناة الحدث، أوضح خرازي أن محتوى الرسالة الأخيرة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إيران يتشابه مع تصريحاته العلنية، لكنه جاء بلغة دبلوماسية أكثر، دون الكشف عن تفاصيل فحوى الرسالة.

وأضاف أن احتمالية اندلاع حرب مباشرة بين طهران وواشنطن لا تزال ضعيفة، رغم تصاعد التوترات، مشيرًا إلى أن إيران تراقب التطورات عن كثب وستتخذ قراراتها بناءً على طبيعة التحركات الأمريكية المقبلة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، خاصة بعد تصريحات سابقة لترمب هدد فيها طهران بـ"ضربة غير مسبوقة" في حال لم توافق على اتفاق نووي جديد يحدّ من برنامجها النووي.

كما تزامنت مع تهديدات إيرانية متكررة برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في حال استمرار العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضتها واشنطن عقب انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015.



