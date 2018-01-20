أوساكا تهزم أزارينكا وتحجز مقعدها في الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة

حجزت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم، مقعدها بصعوبة في الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب فوزها اليوم الخميس بشق الأنفس على البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا 4 / 6 و7 / 5 و6 / 3.

واستطاعت أوساكا أن تحسم الفوز بالمباراة في ساعتين و50 دقيقة.

وكانت أوساكا فازت بصعوبة أيضا في الدور الأول امام آنا كارولينا شميدلوفا (صفر / 6 و7 / 6 و6 / 1)، لتوسع سلسلة انتصاراتها في بطولات الجائزة الكبرى (الجراند سلام) إلى 16، حيث فازت ببطولة أمريكا المفتوحة في 2018 وبطولة أستراليا المفتوحة في 2019.

وتلتقي أوساكا في الدور الثالث مع الفائزة من المباراة التي تجمع بين التشيكية كاترينا سينياكوفا واليونانية ماريا ساكاري.

كما صعدت للدور الثالث أيضا الأسترالية آشلي بارتي بفوزها على الأمريكية دانيلي كولينز 7 / 5 و6 / 1، وفازت ايجا سوياتيك على الصينية كيانج وانج 6 / 3 و6 / صفر.

وفازت أماندا أنيسيموفا على أرينا سابالينكا 6 / 4 و6 / 2، كما فازت إيكاترينا ألكسندروفا على سمانثا ستوسر 3 / 6 و6 / 1 و6 / 4، لتضرب موعدا مع أليونا بوسوفا التي تغلبت على سورانا كريستيا 7 / 6 (7 / 5) و7 / 6 (7 / 3).

كما فازت بليندا بنسيتش على لورا سيجموند 4 / 6 و6 / 4 و6 / 4.