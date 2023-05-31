أسعار الغاز في أوروبا تستعيد خسائرها وترتفع بنسبة 5ر0% اليوم

استعادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية خسائرها الصباحية وسجلت ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون تأثير الطلب على الإنتاج القياسي للكهرباء من الطاقة الشمسية في ألمانيا، في حين أعلن عن توقع العمل إحدى المنشآت النرويجية لمعالجة الغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية ارتفع اليوم بنسبة 5ر0%، بعد تذبذبه صعودا وهبوطا خلال التعاملات.

وأشارت بلومبرج إلى أن العرض والطلب قصير المدى يتأثر بأي مؤشرات على الضغوط رغم التراجع الحاد لمخاطر حدوث أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة في أوروبا في ظل وصول مستويات ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام..

يأتي ذلك فيما أعلنت منشأة كولسنس لمعالجة الغاز الطبيعي في النرويج توقفها عن العمل خلال الأسبوع الحالي، في حين من المقرر توقف منشأة مونتوار لاستيراد الغاز في فرنسا عن العمل أيضا.

كما تأثرت سوق الغاز بالإعلان عن وصول إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ألمانيا إلى مستويات غير مسبوقة في مطلع الأسبوع الحالي، مع توقع استمراره عند هذا المستوى خلال الأسبوع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء.

وارتفع سعر عقود الغاز الهولندي اليوم إلى 68ر24 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل وهي العقود التي ينتهي تداولها اليوم، في حين ارتفع السعر لعقود تسليم تموز/يوليو المقبل بنسبة 6ر1% اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم تراجع سعر الغاز الطبيعي ليصل لأول مرة منذ عامين إلى أقل من 24 يورو لكل ميجاواط/ساعة.

وجرى تداول الغاز اليوم على منصة عقود الغاز الهولندية "تي تي إف"، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، بواقع 50ر23 يورو لكل ميجاواط/ساعة للكميات التي يتم تسليمها في غضون شهر.

كانت آخر مرة يصل فيها سعر الغاز الطبيعي إلى هذا المستوى في بورصة أمستردام في حزيران/يونيو 2021.