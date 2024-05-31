780 شاحنة مساعدات في انتظار الدخول عبر رفح

تواصل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب رفح في شمال سيناء.

وأكد مصدر في شمال سيناء أنه تم دخول 20 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، لافتًا إلى أنه تم رجوع 80 شاحنة من المتبقية من تنسيقات الكشف بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم في الساعة 9 صباحًا.

وأشار المصدر إلى أن عدد الشاحنات في ساحة الانتظار اللوجستية قرب معبر رفح البري يبلغ 780 شاحنة متنوعة الحمولات.

جدير بالذكر أن معبر رفح البري متوقف عن العمل منذ سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني.

وبحسب الإحصاءات التي تم رصدها من خلال الهلال الأحمر المصري ومحافظة شمال سيناء حتى أبريل الماضي، فقد تم إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة حملت أكثر من 141 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، و125 سيارة إسعاف، معلنًا عن وصول 706 طائرات حملت نحو 22 ألف طن من المساعدات المتنوعة المقدمة من أكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، و128 سفينة مساعدات من عدة دول وصلت إلى عدد من الموانئ المصرية، ومن بينها ميناء العريش البحري الذي حمل أكثر من 63 ألف طن من المساعدات، فضلًا عن وصول أكثر من 76 ألف طن من المساعدات برًا.