ستولتنبرج يحث أعضاء الناتو على تقديم مساعدات طويلة الأجل لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في براغ اليوم الجمعة، إنه طلب من أعضاء الحلف العسكري "الالتزام بتعهد مالي متعدد السنوات لأوكرانيا".

وقال ستولتنبرج: "منذ الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022، قدم الحلفاء ما يقرب من 40 مليار يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا كل عام...و يجب أن نحافظ على هذا المستوى من الدعم على الأقل كل عام طالما كان ذلك ضروريا".

واجتمع وزراء خارجية حلف الناتو في براغ يومي الخميس والجمعة لمناقشة كيفية تنسيق المساعدات لأوكرانيا. وتهدف المحادثات غير الرسمية إلى المساعدة في تمهيد الطريق لقمة قادة الحلف المقرر عقدها في واشنطن في تموز/يوليو المقبل.

وفي الربيع، حدد ستولتنبرج خطة لنقل مسؤولية تنسيق المساعدات من مبادرة غير رسمية تقودها الولايات المتحدة، إلى الهياكل الرسمية لحلف الناتو نفسه. وارتبط بهذه الخطة اقتراح بتوفير 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة. وحتى الآن، لا تنسق الدول الأعضاء بالناتو المساعدات العسكرية من خلال الناتو نفسه، ولكن من خلال مجموعة الاتصال الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة. ويتمثل موقف الناتو في أنه ليس طرفا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج اليوم الجمعة: "يعتزم الناتو أن يلعب دورا تنسيقيا أكبر في توفير المعدات والتدريب.. عمليا تأتي كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا - 99٪ - من حلفاء الناتو. لذلك من المنطقي أن يلعب الناتو دورا أكبر في هذه الجهود".

وقوبل المقترح بمقاومة، وهو ما يرجع في جزء منه إلى تفضيل بعض الحلفاء مواصلة تقديم مساعدات عسكرية خارج إطار الناتو. وهناك سبب آخر، مفاده أن التعهدات التي تتم عبر الناتو قد تكون ملزمة بشكل أقوى.

وقال ستولتنبرج للصحفيين اليوم الجمعة، إن هناك حاجة إلى التزامات طويلة الأجل ،كما ناقش وزراء الخارجية إمكانية السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف يوما ما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في براغ إنه في قمة واشنطن "سنتخذ خطوات ملموسة لتقريب أوكرانيا من حلف الناتو وضمان وجود جسر للعضوية، جسر قوي وواضح جيدا".

وهناك سؤال آخر يتعلق بالشروط التي يجب أن تفرضها دول الناتو بشأن كيفية استخدام أسلحتها من جانب أوكرانيا. ويقدم البعض الأسلحة دون شروط، بينما يؤكد آخرون على أنها يجب أن تستخدم ضد أهداف على الأراضي الأوكرانية.ولا تفرض دول أخرى، مثل بولندا، مثل هذه القيود.

وقررت الولايات المتحدة أمس الخميس، رفع هذا القيد من أسلحتها الخاصة، مما سمح لأوكرانيا بمهاجمة بعض الأهداف على الأراضي الروسية. وحذت ألمانيا حذوها اليوم الجمعة.

وأشار الكرملين أمس إلى "عواقب" حال وقوع مثل تلك الضربات. وشهد أيضا اليوم الجمعة، انتهاء مناورات عسكرية للناتو استمرت أربعة أشهر تسمى "المدافع الصامد 2024" وهي أكبر مناورة حية يجريها منذ عقود.

وشارك في المناورة أكثر من 90 ألف جندي من 32 دولة عضو في الناتو بالإضافة إلى 50 سفينة حربية، و1100 مركبة قتال وأكثر من 80 خطة قتالية.