شعبة السيارات: انخفاض غير مسبوق في أسعار سوق المستعمل بنسبة تتجاوز 20%

قال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الأشهر الأولى من العام الجاري شهدت تدشين ثلاثة مصانع جديدة للسيارات، بدأت بالفعل في طرح إنتاجها المحلي مشيرا إلى طرح المصنع الأول سيارة بسعر 640 ألف جنيه، والثاني بـ 720 ألف جنيه، والثالث بـ 850 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، أنّ بدء المصانع الجديدة الإنتاج أدى بالفعل إلى انخفاض أسعار السيارات بالسوق بنسب تراوحت بين 10% إلى15%.

وتطرق إلى سوق السيارات المستعملة، مؤكدا أنها شهدت تراجعا سريعا وحادا على غير المعتاد لتشهد انخفاضات تجاوزت 20% في بعض الأحيان.

وأرجع ذلك إلى أن طرح السيارات الجديدة أثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة التي كانت وصلت إلى مستويات مبالغ فيها.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار للفترة المقبلة، أشار إلى أن الفئة السعرية للسيارات التي تبدأ من 1.2 مليون جنيه فما دون تشهد حاليا حرب أسعار ومنافسة عنيفة؛ ساهمت بشكل كبير في هذا الانخفاض الملحوظ.

ورد الزيادات السعرية التي شهدتها أسواق السيارات عالميا - وليس في مصر فقط- إلى موجة التضخم العالمية، مستشهدا بدول الخليج التي «تضاعف فيها سعر أقل سيارة».

ونصح الراغبين في شراء السيارات بأن «الفترة الحالية هي أفضل فترة للشراء»، مضيفا أن الانخفاضات التي حدثت خلال الأشهر الستة الماضية ستظل مستقرة حتى نهاية العام الجاري.