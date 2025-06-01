قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الدولة تطبق إجراءات ترصد وبائي قوية على حدودها الجنوبية، وذلك ردًا على انتشار وباء الكوليرا في السودان.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة يقوم بدور حيوي على كافة حدود مصر وترصد لكل الأوبئة، مشددا أن «الدولة على أهبة الاستعداد لتأمين مجتمعنا من أي احتمالات».

وأشار إلى «وجود عدد هائل من المستشفيات بنظام ترصد دقيق جدًا، سواء من خلال أخذ عينات من المصارف أو محطات المياه أو مياه النيل، أو من العابرين عبر المنافذ البرية أو البحرية، وذلك عبر منظومة ضخمة جدًا تقوم بها جهات متعددة للتأمين».

وأضاف أن انتشار الأوبئة في الدول التي تشهد نزاعات وتعاني من ضعف المنظومات الصحية، مثل السودان أو غزة، «ليس جديدًا»، مشيرا إلى استمراره على مدار العامين إلى الثلاث سنوات الماضية.

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن «اكتشاف حالات كوليرا بين السودانيين القادمين إلى مصر»، قائلا: «الحمد لله حتى الآن، لا توجد أي حالة بتدخل بفضل إجراءات الرصد الكثيرة الوقاية التي نُجريها».

ونوه بأن الدولة لديها نظام تتبع لجميع الحالات التي تدخل عبر المعابر، بالإضافة إلى نظام حجر صحي قوي للغاية سواء في المطارات أو المنافذ البرية والبحرية، مختتما: «إلى الآن نحن آمنون جدًا».