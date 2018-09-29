سولشاير يطالب إدارة يونايتد بسرعة إتمام صفقة سانشو والتعلم من سيناريو ماجواير

يأمل أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، في إتمام صفقة جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني بأسرع وقت ممكن لتجنب ما حدث وقت التعاقد مع هاري ماجوارير من ليستر سيتي في الصيف الماضي.

ورفض الشياطين الحمر في البداية ضم ماجواير بـ40 مليون إسترليني، وبعد ذلك تقدم يونايتد بعرض لإدارة ليستر سيتي والتي ظلت صامدة على موقفها، واضطر يونايتد لدفع 80 مليون إسترليني لصالح إدارة ليستر ورحل ماجواير عن الثعالب في صفقة هي الأغلى لمدافع في تاريخ كرة القدم.

واستجاب يونايتد في نهاية المطاف لمطالب ليستر التي جعلت ماجواير يصبح أغلى مدافع في التاريخ، وتردد الإدارة جعل قلب الدفاع الإنجليزي يصل قبل أيام فقط من مباراته الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي، أمام تشيلسي.

ووفقًا لشبكة "ESPN" العالمية، أن المدافع الإنجليزي ماجواير كان سينتقل ليونايتد قبل موسم من موعد ضمه.

وأشار التقرير إلى أن سولشاير يائس من إدارة يونايتد، ويأمل في إتمام صفقة سانشو منعا لتكرار مع حدث مع ماجواير.

وذكر التقرير أن أن نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد على استعداد فقط لتقديم نصف السعر المطلوب من بوروسيا دورتموند البالغ 100 مليون جنيه استرليني، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.