 بيلوسي: الجولة الآسيوية ستؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء حلفائها في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيلوسي: الجولة الآسيوية ستؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء حلفائها في المنطقة

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 2:29 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 2:29 م
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، أنها سوف تترأس وفدا للكونجرس يزور منطقة المحيط الهندي - الهادىء للتأكيد على التزام الولايات المتحدة إزاء حلفائها في المنطقة.

وقالت بيلوسي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن الوفد سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى في كل من سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لبحث سبل تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية.

وأضافت أنه "سيتم أيضا مناقشة السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجارة، والتصدي لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية".

يذكر أن الوفد يضم أيضا، أعضاء الكونجرس جريجوري ميكس، ومارك تاكانو، وسوزان دلبين، وراجا كريشنامورثي، وآندي كيم.

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