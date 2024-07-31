مديريات وإدارات تعليمية تعلن فتح باب العمل بالحصة للعام الدراسي الجديد

أعلنت عدد من المديريات والإدارات التعليمية عن فتح باب العمل بنظام الحصة بالمدارس في العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى معلمين من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالي ودبلوم تربوي أو من المعلمين المحالين على المعاش.

ويأتي هذا الإجراء في محاولة لسد العجز للمعلمين بالمدارس، وتلجأ المديريات التعليمية إلى هذا الإجراء كل عام لتوفير عدد من المعلمين بالفصول للطلاب.

وحددت الإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقديم وهي:

- طلب مقدم إلى مدير عام الإدارة وموقع من التوجيه.

- شهادة ميلاد حديثة و2 صورة ضوئية منها.

- صورتان من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة المؤهل الدراسي واثنان صورة ضوئية منها.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- الخبرات السابقة إن وجدت.

- للمحالين على المعاش أوراق نهاية الخدمة وصورتين منها.

يذكر أن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف قام بعدة جولات بالمحافظات لمناقشة مقترحات وآراء مدير الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين لحل مشكلات كثافة الفصول والعوامل التي تجذب الطلاب للمدرسة وتحقيق متعة التعلم وتحدي العجز في أعداد المعلمين.