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قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل واجب عليهم لأن اغتياله وقع على أراضيهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله، في بيان: "الانتقام لدم هنية من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي باغتياله إسماعيل هنية مهد الأرضية لمعاقبته بقسوة".

وعزى المرشد الأعلى الإيراني "الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني الشامخ، باستشهاد هذا القائد المجاهد الشجاع والبارز".

من جانبه، نعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "قائد المقاومة الفلسطينية شهيد القدس هنية، قائلا "إيران تنعى شريكها في الأحزان والأفراح وقائد المقاومة الفلسطينية شهيد القدس إسماعيل هنية".

وأكد الرئيس الإيراني أن "إيران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة".