 صحة غزة تعلن تسجيل حالتي وفاة بسبب المجاعة والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 159 شهيدا - بوابة الشروق
الخميس 31 يوليه 2025 2:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة تعلن تسجيل حالتي وفاة بسبب المجاعة والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 159 شهيدا

صفا
نشر في: الخميس 31 يوليه 2025 - 2:08 م | آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2025 - 2:08 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينهما طفل.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا المجاعة ارتفعت إلى 159 شهيدًا، بينهم 90 طفلًا، في ظل استمرار الحصار ونقص المساعدات الإنسانية، وعدم قدرة المؤسسات الطبية على تلبية احتياجات السكان الصحية والتغذوية.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

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