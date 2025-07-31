شخصيات بارزة بألمانيا تدعو المستشار لـ«وقف الموت» في غزة

- ممثلون وموسيقيون طالبوا ميرتس بإتباع الأقوال بالأفعال وإيقاف صادرات السلاح إلى إسرائيل



وجهت أكثر من 200 شخصية مشهورة في ألمانيا، الخميس، نداء إلى المستشار فريدريش ميرتس دعته فيه إلى "وقف الموت" في قطاع غزة.

ونشر أكثر من 200 شخصية بارزة من ممثلين وموسيقيين رسالة مفتوحة إلى ميرتس عبر منصة "آفاز" بعنوان "لا تتركوا غزة تموت".

ولفتت الرسالة إلى "المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة من جوع ومرض وقصف وموت بشكل يومي".

وأشارت إلى أن ميرتس اتخذ مؤخرا موقفا ينتقد الحكومة الإسرائيلية، لكن "الواضح هو أن الكلام وحده لا ينقذ الأرواح".

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الثلاثاء، ضرورة أن تعمل إسرائيل بسرعة على تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون هناك.

وذكر أنه ليس راضيا منذ أسابيع عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة حول إنشاء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وطالبت الرسالة بـ"إتباع الأقوال بالأفعال"، وإيقاف صادرات السلاح إلى إسرائيل ودعم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والإصرار على وقف إطلاق نار فوري وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

والأسبوع الماضي، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام" بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال مدير الاستعداد للطوارئ والاستجابة في البرنامج الأممي روس سميث، في بيان: "وصلت أزمة الجوع في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، حيث لا يأكل ثلث السكان لعدة أيام متتالية".

وحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية حتى الأربعاء نحو 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.