وزير الطيران المدني يتابع أعمال تطوير مطار شرم الشيخ

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني للمطارات المصرية مطار شرم الشيخ الدولي للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بأعمال التطوير ومتابعة مواقع العمل المختلفة و الاطمئنان علي المنظومة الأمنية بالمطار والوقوف علي كافه الإجراءات المطبقة والتأكيد علي مستوي الخدمات المقدمة للركاب بما يضمن تيسير إجراءات السفر والعودة والتأكيد علي تطبيق اعلي معايير السلامة والأمن .

ورافق وزير الطيران الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع الأمن بالوزارة والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ .

وتابع وزير الطيران المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وأنظمة كاميرات المراقبة الحديثة مشيدا بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة وكذلك العاملين في المطار كلٍ في موقعه .

كما تابع حركة السفر والوصول داخل المطار وكاونترات الجوازات للتأكد من انتظاميه التشغيل خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا خلال الموسم السياحي الصيفي .

وتفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك واستمع إلى نتائج أعمال خطة التطوير التى جرى تنفيذها بالمطار والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم (2) الذى من المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا.

ووجه وزير الطيران بسرعة الانتهاء من عمليات التطوير بالمطار وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

وخلال الزيارة التقي وزير الطيران بالعاملين بمطار شرم الشيخ ووجه لهم الشكر على الجهد المبذول والأداء المتميز خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال الفترة الماضية.

وأكد على ضرورة استمرار العمل بهدف الارتقاء وتطوير الخدمات المقدمة للركاب خاصة لما تحظى به مدينة شرم من أهمية ومكانة دولية لكونها وجهه مصر الأولى أمام السياح والوافدين من مختلف أنحاء العالم كما تعد الملتقى الرئيسي للكثير من الأحداث الهامة والمؤتمرات الدولية التي يتم انعقادها على أرضها.