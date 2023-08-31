اجتماع تنسيقي للتحضير للدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني المقرر عقدها في 5 سبتمبر المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وترأس الاجتماع السفير محمد عُرفي المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية (رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري).

وترأس وفد الأمانة العامة السفير دكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وتم خلال الاجتماع اطلاع السادة المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني من أجل التوصل الى مخرجات إيجابية تلبي طموحات الجانبين العربي والياباني.

وقال السفير منزلاوي إن الحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري يهدف بالأساس الى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، مشيرا إلى أن الحوار السياسي العربي الياباني تأسس عام 2013؛ استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية، وأسفر عن نتائج إيجابية خلال الدورة الأولى له التي انعقدت عام 2017، والثانية التي انعقدت في عام 2021.