إصابة 4 إسرائيليين إثر انفجار وإطلاق نار في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي الضفة

أصيب أربعة إسرائيليين على الأقل، الجمعة، بجروح، جراء هجومين منفصلين متزامنين، في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما ادعى جيش الاحتلال تحييد منفذ أحد الهجومين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ مستوطنين اثنين أصيبا في انفجار مركبة بمستوطنة غوش عتصيون، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة.

وأضافت أنّ إطلاق نار وقع بالتزامن مع انفجار المركبة، داخل كيبوتس كريمي عتسور بنفس المستوطنة، ما أدى لإصابة اثنين آخرين على الأقل، دون أنّ تذكر مدى خطورة إصابتهما، وفق وكالة الأناضول.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال، ليلة الجمعة / السبت، إطلاق النار على فلسطيني، بزعم فتحه النار داخل مستوطنة كرمي عتسور قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال: «ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل مستوطنة (كرمي عتسور) في منطقة غوش عتصيون، حيث تم تحييده، والحادث لا يزال مستمرًا».

وتستخدم شرطة الاحتلال عادة لفظ تحييد للإشارة إلى تعاملها مع أي مشتبه بهم أو متورطين في حوادث أمنية أو عمليات طعن، وأحيانا يسفر التحييد عن إصابة المهاجم، لكن في غالبية الأحيان يكون التحييد دلالة على قتله.