اتحاد جدة يلبي طلب حجازي بعد توقيع العقود رسميا

وقع أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش، المنضم حديثًا لصفوف اتحاد جدة السعودي، على سبيل الإعارة، على عقود انضمامه لفريقه الجديد.

ونشر نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا لحجازي وهو يرتدي قميصه الجديد مع فريقه، معلقًا عليها:" مراسم توقيع عقد اللاعب أحمد حجازي".

ومن المقرر أن يرتدي حجازي القميص رقم 26 مع اتحاد جدة، بناء على رغبته، حيث كان قد طلب من جماهير الفريق أن يرتدي هذا الرقم عبر حسابه على «تويتر» وهو مالبته إدارة اتحاد جدة.

وتزداد فرص مشاركة حجازي مع اتحاد جده أمام الأهلي السعودي اليوم بالدوري، بعد أن أعلن اللاعب جاهزيته للمشاركة، وفي انتظار قرار المدير الفني للفريق.