تواجد بيرسي تاو، لاعب الأهلي، في قائمة جنوب أفريقيا، لخوض مباراتي بنين ورواندا، يومي 16 و19 نوفمبر، في انطلاقة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

استدعى هوجو بروس، المدير الفني لجنوب أفريقيا، بيرسي تاو، في قائمة أولية تضم 44 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا.

انضم بيرسي تاو لقائمة (الأولاد) رغم الأزمة التي أثارها في معسكر أكتوبر الجاري، بعد اعتذاره عن عدم التواجد مع الفريق لأسباب أسرية.

وتسبب هذا الموقف في استياء شديد من هوجو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، الذي أكد أن موقف اللاعب لم يعجبه، خاصة أنه يشارك في المباريات بشكل طبيعي مع فريقه الأهلي.

ويعد بيرسي تاو من أبرز نجوم الأهلي هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف في مباراتي المصري والإسماعيلي.