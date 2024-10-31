رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في النسخة العاشرة من مؤتمر منظمي الأدوية الأفارقة



شارك، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ( افتراضيا) في فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر منظمي الأدوية الأفارقة- AMRC، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2024، بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية على أهمية تكاتف السلطات التنظيمية الإفريقية لمكافحة ظاهرة الأدوية المغشوشة، كما أكد على الدور الذي يقع علي عاتق هيئة الدواء المصرية وكل السلطات التنظيمية التي وصلت إلى مستوي النضج الثالث المتقدم بحسب منظمة الصحة العالمية لدعم وتعزيز البيئة التنظيمية الدوائية بالقارة لتكون قادرة على حماية صحة إفريقيا.

ويهدف المؤتمر، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "مكافحة المنتجات الطبية دون المستوى والمغشوشة في إفريقيا"، إلى جمع المنظمين من مختلف أنحاء القارة الإفريقية لمناقشة، ووضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المنتجات الطبية المغشوشة على مستوى القارة، بما يشمل تعزيز التدابير الوقائية وتطوير آليات الاكتشاف والاستجابة السريعة.

تأتي تلك المشاركة في إطار حرص هيئة الدواء المصرية المستمر على تعزيز التعاون مع الهيئات التنظيمية الدوائية في القارة الأفريقية، وتعزيز التواجد الإقليمي للهيئة، بالشكل الذي يُرسخ المكانة الريادية لجمهورية مصر العربية ممثلةً في هيئة الدواء المصرية على الخريطة التنظيمية بالقارة الأفريقية.

كما تعكس مشاركة هيئة الدواء المصرية التزام مصر بتعزيز التعاون الأفريقي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم الريادة المصرية في المجال التنظيمي الصحي ويعزز التواجد الإقليمي والدولي للهيئة.