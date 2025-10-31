بني سويف تخصص 11 شاشة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بمختلف مدنها

تستعد محافظة بني سويف لمشاركة المواطنين أكبر وأعظم حدث تاريخي في تاريخ مصر، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور رؤساء وزعماء وأمراء من مختلف دول العالم، في حدث يعكس عظمة الحضارة المصرية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقديم التهنئة لكافة قيادات وأهالي المحافظة بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل الحلم الذي طالما انتظره المصريون، ويُعد فخرًا وطنيًا، ويستوجب المشاركة فيه لإيصال رسالة أن مصر كانت وما زالت وستظل مهد الحضارة وقبلة التاريخ على مر العصور.

وشدد المحافظ على أهمية الحدث باعتباره أحد أبرز الفعاليات الثقافية والحضارية في تاريخ مصر الحديث، مؤكدًا على دور المحافظة في المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الحدث العالمي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويعكس اهتمام الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف السياحة والثقافة والتراث.

وأشار محافظ بني سويف إلى تكليفه رؤساء الوحدات المحلية بالإعداد والتجهيز لنقل فعاليات افتتاح المتحف عبر شاشات عرض كبيرة في الميادين والمواقع الحيوية بالمحافظة، لتعكس روح المشاركة الوطنية لأبناء بني سويف في هذا الحدث الكبير الذي يترقبه العالم أجمع.

ومن المقرر تشغيل 11 شاشة عرض في أنحاء المحافظة، على النحو التالي:

مدينة بني سويف: 3 شاشات (شارع عبد السلام عارف أمام صيدلية الحاجري، الكورنيش، وميدان الزراعيين).

مدينة الواسطى: شاشتان (ميدان الساحة الشعبية، مدخل الكوبري الجديد).

مدينة ناصر: شاشة بشارع جمال عبد الناصر.

مدينة اهناسيا: شاشة أمام بنك القاهرة.

مدينة ببا: شاشة بشارع بورسعيد.

مدينة سمسطا: شاشة بشارع الشعراوي.

مدينة الفشن: شاشتان (ميدان المحطة، وأمام مجلس المدينة).