وزير المالية الألماني: بنديكت السادس عشر كان أول بابا من ألمانيا منذ 482 عاما

نعى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، بابا الفاتيكان الفخري بنديكت السادس عشر الذي الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمرناهز 95 عاما، وأشاد بإنجازاته.



وكتب رئيس الحزب الديمقراطي الحر على تويتر اليوم: "رحل اليوم أول بابا ألماني منذ 482 عاما".



وأضاف ليندنر: "بنديكت السادس عشر كان شخصية تاريخية ومفكرا لا خلاف عليه، لكننا نتذكره اليوم كإنسان".



وكان المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، قال في وقت سابق: "بكل الحزن، أعلن وفاة البابا، بنديكت السادس عشر، اليوم في الساعة التاسعة و34 دقيقة صباحا، في دير ماتر اكليسيا( الكنيسة الأم)".



وثارت حالة من القلق يوم الأربعاء الماضي، بشأن صحة بنديكت، عندما وصفه بابا الفاتيكان فرنسيس بأنه "مريض للغاية"، وطالب بالصلاة من أجله وزار فرنسيس أيضا سلفه.