الذهب يختتم العام بأفضل أداء سنوي منذ 2010

تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، صوب ارتفاع سنوي يجاوز 27 بالمئة في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

جاء ذلك على الرغم من أن المزاج قد يصبح أكثر حذرا اعتمادا على التحولات السياسية في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2624.24 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء.، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2611 دولارا عند التسوية.

ودعمت مشتريات البنوك المركزية القوية وعدم اليقين الجيوسياسي وتخفيف السياسة النقدية تسجيل الذهب ارتفاعا قياسيا في 2024 باعتباره ملاذا آمنا، مما دفعه إلى أكبر قفزة سنوية عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر.

وتوقع المحللون أن تستمر العوامل الداعمة للذهب في 2024 خلال 2025، لكنهم أشاروا أيضا إلى برياح غير مواتية محتملة نتيجة سياسات ترامب التي قد تذكي التضخم وتبطئ وتيرة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.87 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 908.67 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 903.15 دولار.

وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بارتفاعها نحو 22 بالمئة. في حين يتجه البلاتين والبلاديوم إلى تكبد خسائر سنوية بهبوطهما أكثر من ثمانية بالمئة و17 بالمئة على الترتيب.