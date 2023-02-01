إيران وروسيا تناقشان إجراء حوار بين سوريا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي.



وناقش نائب وزير الخارجية الروسي مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، مساهمة الطرفين في إقامة حوار بين سوريا وتركيا.



وقالت الوزارة إنه تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في سوريا.



وشددّت وزارة الخارجية الروسية في بيانها على "أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق، والتفاعل في إطار صيغة أستانا، وكذلك تسهيل إقامة حوار بناء بين دمشق وأنقرة على أساس المراعاة المتبادلة في مصالح واهتمامات الطرفين من أجل دفع عملية تطبيع العلاقات السورية التركية بين الدولتين".