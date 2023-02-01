الادعاء الأمريكي يتهم الممثل أليك بالدوين رسميا بالقتل غير العمد

ودفع شيلينغ بأن "المأساة ما كانت لتقع" لو كان الممثل بالدوين قد أجرى فحوصات السلامة الإلزامية مع صانعة الدروع الخاصة بالفيلم هانا جوتيريز ريد، ولم يوجه أيضا المسدس إلى المصورة هاتشينز.

وأضاف المحقق الأمريكي أن "هذا الانحراف الطائش عن المعايير والممارسات والبروتوكول المعروفة تسبب مباشرة في إطلاق النار المميت هذا".

وشدد شيلينغ على أن بالدوين كان يعلم بأن "القاعدة الأولى لسلامة السلاح هي عدم توجيه مسدس إلى شخص لا تنوي إطلاق النار عليه".

وعلى الجانب الآخر قال محامو بالدوين والسيدة جوتيريز ريد، في وقت سابق إنهم يعتزمون الرد على الاتهامات في المحكمة.

بينما قال المدعون العامون في نيو مكسيكو إن لديهم أدلة قوية لاتهام كل من بالدوين والسيدة جوتيريز ريد بقتل، المصورة هاتشينز.

تم الإعلان عن التهم لأول مرة في 19 يناير/ كانون الثاني، وتم تقديمها رسميا بحلول الموعد النهائي يوم الثلاثاء.

وفي حالة إدانتهما، يمكن أن يواجه بالدوين والسيدة جوتيريز ريد، عقوبة تصل إلى 18 شهرا في السجن وغرامة قدرها 5000 دولار. وقال المدعون إن المتهمين سيحاكمان من قبل هيئة محلفين.

وتوفيت هاتشينز في المستشفى بعد أن أصيبت في صدرها برصاص المسدس، ويُزعم أن بالدوين أطلق الرصاص خلال بروفة في مزرعة بونانزا كريك بالقرب من سانتا في.

ونفى بالدوين في السابق مسؤوليته عن إطلاق النار. وزعم ممثلو الادعاء أنه جادل في مقابلات إعلامية بأنه لم يسحب الزناد في المسدس وأنه "انفجر" فقط.