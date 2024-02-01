المؤبد و500 ألف جنيه لمتهم بحيازته 229 طربة حشيش مخدر في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، "م.ال.س"، عاطل، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 500 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 229 طربة لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 13014 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية؛ يفيد بنشاط المتهم، فتم تقنين الإجراءات، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجده، أبصرته محرزًا بيده حقيبة فتم ضبطه، وبفض محتوياتها تبين أنها تحتوي على 229 طربة لمخدر الحشيش، مختلفة الأوزان، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأوضحت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وعبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.