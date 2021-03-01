زعيمة ميانمار تمثل أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو

مثُلَت زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي أمام المحكمة، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو، حيث ظهرت "بصحة جيدة".

وقال محامي زعيمة ميانمار خين ماونغ زاو - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الجلسة بدأت وموكلتي - التي أطاح بها الانقلاب العسكري الشهر الماضي - ظهرت في القاعة عبر الفيديو، وتبدو بصحة جيدة".

وأوضح المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، أنه لم يتمكن من التحدث مع موكلته قبل الجلسة.

وتحاكم سو تشي - البالغة من العمر 75 عاما - بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا.

يذكر أن العسكريين استولوا على السلطة بميانمار أول الشهر الماضي، وأعلنوا حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد بمن فيهم زعيمة الحزب الحاكم أونج سان سو تشي.

وتشهد ميانمار موجة احتجاجات منذ الانقلاب العسكري، في الوقت الذي اندلعت فيه موجة من الإدانات الدولية للانقلاب، فقد نددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى كبرى أخرى بالعنف ضد المتظاهرين وطالبت المجموعة العسكرية بالتخلي عن السلطة.