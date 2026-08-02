ولاية ميشيجان الأمريكية تتعرض لهجوم سيبراني بعد مينيسوتا

تعرضت أنظمة الإمداد بالمياه في ولاية مينيسيوتا الأمريكية لهجمات سيبرانية، وتلاها تعطل مماثل في ميشيجان.

وقال متحدث باسم إدارة البيئة في ولاية ميشيجان يوم السبت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تلقينا بضعة تقارير من مناطق في ميشيجان أظهرت أنشطة مماثلة مع الوصف الذي قدمته السلطات الاتحادية".

وشدد على أن جميع الأنظمة ما زالت تعمل بآمان وأن المشغلين المحليين حلوا "المشاكل". وأضاف: "لا توجد آثار معلومة من شأنها التسبب في خطر على الصحة العامة".

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) في وقت سابق إن عددا من الولايات الأمريكية تواصل مع المكتب.

وقالت الوكالة في بيان " "منذ 27 يوليو 2026، أبلغت شركات مرافق قطاع المياه والصرف الصحي في سبع ولايات على الأقل مكتب التحقيقات الإتحاديعن حوادث، وقد تسببت بعض هذه الأنشطة في تعطيل عمليات تشغيل مرافق المياه".

وأضاف مكتب التحقيقات الاتحادي : "بعد الوصول عن بعد إلى الأجهزة المتصلة بالإنترنت، قام الفاعلون بتغيير عناوين بروتكول الإنترنت (أي بي) وكلمات المرور، مما أدى إلى فقدان وظائف المراقبة والتحكم". ولم يذكر المكتب ما إذا كانت إيران تقف وراء الهجمات.

وفي غضون ذلك، حذرت وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني الأمريكية من هجمات سيبرانية ينفذها أفراد مرتبطون بإيران. وتستهدف هذه الهجمات الخدمات والمرافق الحكومية، وأنظمة المياه ومياه الصرف الصحي، وقطاع الطاقة.

ووفقا لتقارير إعلامية، كانت هناك أيضا هجمات هذا الأسبوع في ولاية مينيسوتا على العشرات من أنظمة إمدادات المياه. ونتيجة لذلك، تم إيقاف تشغيل نظام واحد على الأقل مؤقتا. وپشتبه الخبراء في أن قراصمة انترنت إيرانيين يقفون وراء ذلك. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أجهزة الاستخبارات أفادت بذلك، بينما استشهدت صحيفة نيويورك تايمز بالمحققين.

واعتمدت كلا الصحيفتين على مسؤولين أمريكيين ولفتت كل منهما إلى أن النتائج ليست نهائية بعد. وفي المقابل، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران ليست هي من يقف وراء ذلك، بل ما أسماه عدم كفاءة حاكم مينيسوتا الديمقراطي تيم والز.

وقال كبار السياسيين الديمقراطيين في الولاية لوسائل الإعلام الأمريكية إن اتهامات ترامب لا أساس لها من الصحة.

وكتب والز في منشور على منصة إكس: "ترامب يعلم تماما من المسؤول عن هذا الهجوم، ويعلم أن ولايات أخرى تعرضت للهجوم أيضا".

وأضاف: "هكذا تبدو الحرب الحديثة، وهذا يوضح مجددا عدم وجود خطة لكسب الحرب مع إيران".