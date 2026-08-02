إندونيسيا تحقق في شبكة أوسع بقضية تهريب مخدرات متورط فيها طيار ماليزي

تحقق الشرطة الوطنية الإندونيسية في شبكة دولية لتهريب المخدرات، بعد إلقاء القبض على طيار تابع لشركة طيران ماليزية يشتبه في تهريبه نحو 25 كيلوجراما من عقار الهلوسة عبر مطار سوكارنو-هاتا الدولي، فيما تلاحق السلطات أعضاء آخرين مشتبها بانتمائهم إلى الشبكة.

وقال أوالودين أمين، رئيس القسم الفرعي الثاني في وحدة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة الوطنية، إن المحققين يتتبعون الأعضاء المتبقين في الشبكة الدولية المرتبطة بقضية تهريب المخدرات التي وقعت في 29 يوليو بمطار تانجيرانج في إقليم بانتن، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء اليوم السبت .

وقال أوالودين للصحفيين أمس الجمعة: "يعتقد أن المشتبه بهم ما زالوا موجودين في منطقة جاكرتا. ونحن نعمل مع الجمارك والجهات المعنية الأخرى لكشف باقي أفراد الشبكة".

وأضاف أن الشرطة لا تزال ملتزمة بتفكيك هذه الشبكة، وستلاحق المشتبه بهم عبر جميع طرق الهروب المحتملة.

وقال: "التزامنا هو مواصلة ملاحقة الجناة، سواء حاولوا الفرار عن طريق الجو أو البحر".