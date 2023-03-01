انطلاق النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي 9 مارس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات

تنطلق النسخة العاشرة من منتدى باكو العالمي ، الذي ينظمه مركز نظامي كنجافي الدولي ، في الفترة من 9 إلى 11 مارس 2023 في باكو عاصمة أذربيجان، بعنوان "عالم اليوم: التحديات والآمال"، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الحاليين والسابقين ، وعدد من الحاصلين على جوائز نونل ، تحت رعاية الرئيس الأذري إلهام عليف .

وتتضمن أجندة المنتدى في نسخته العاشرة الحديث حول تهديدات الأمن العالمي ، وكيفية الإصلاح من أجل تعددية فعالة ، و دور الصين في التنمية والأمن العالمي ، إضافة إلى ممرات النقل التي تربط أوروبا بآسيا عبر أذربيجان ، ومستقبل أوروبا ،و مستقبل إفريقيا .

كما يتناول المنتدى نقاشات حول العلم والتكنولوجيا والابتكار وكيفية تحويل الاقتصادات العالمية ومدن المستقبل والاستدامة والاقتصاد العالمي.

وعا المنتدى في دورته العاشرة 400 مشارك بينهم رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين ، وحائزين على جائزة نوبل ، وممثليين للمنظمات الدولية ، والمجتمع المدني.

ويهدف مركز نظامي كنجافي الدولي إلى جلب حكمة وخبرة أعضائه المتميزين والمشاركين في نقاش مفتوح وغير مقيّد للتعلم من الماضي ، وتقييم الحاضر ، وتصور المستقبل.

وشهد منتدى باكو خلال دوراته السابقة مشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة حالي وسابق ، وحائزين على جائزة نوبل ، وأكثر من 4000 ممثل آخر رفيع المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل مناقشة كيفية التغلب على أكثر تحديات العالم إلحاحًا.