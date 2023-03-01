 انطلاق النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي 9 مارس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات - بوابة الشروق
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انطلاق النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي 9 مارس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات


نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 3:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 3:30 م

تنطلق النسخة العاشرة من منتدى باكو العالمي ، الذي ينظمه مركز نظامي كنجافي الدولي ، في الفترة من 9 إلى 11 مارس 2023 في باكو عاصمة أذربيجان، بعنوان "عالم اليوم: التحديات والآمال"، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الحاليين والسابقين ، وعدد من الحاصلين على جوائز نونل ، تحت رعاية الرئيس الأذري إلهام عليف .
وتتضمن أجندة المنتدى في نسخته العاشرة الحديث حول تهديدات الأمن العالمي ، وكيفية الإصلاح من أجل تعددية فعالة ، و دور الصين في التنمية والأمن العالمي ، إضافة إلى ممرات النقل التي تربط أوروبا بآسيا عبر أذربيجان ، ومستقبل أوروبا ،و مستقبل إفريقيا .
كما يتناول المنتدى نقاشات حول العلم والتكنولوجيا والابتكار وكيفية تحويل الاقتصادات العالمية ومدن المستقبل والاستدامة والاقتصاد العالمي.
وعا المنتدى في دورته العاشرة 400 مشارك بينهم رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين ، وحائزين على جائزة نوبل ، وممثليين للمنظمات الدولية ، والمجتمع المدني.
ويهدف مركز نظامي كنجافي الدولي إلى جلب حكمة وخبرة أعضائه المتميزين والمشاركين في نقاش مفتوح وغير مقيّد للتعلم من الماضي ، وتقييم الحاضر ، وتصور المستقبل.
وشهد منتدى باكو خلال دوراته السابقة مشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة حالي وسابق ، وحائزين على جائزة نوبل ، وأكثر من 4000 ممثل آخر رفيع المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل مناقشة كيفية التغلب على أكثر تحديات العالم إلحاحًا.

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