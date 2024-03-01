توتنهام يلمح إلى غياب ريتشارليسون لمدة شهر بسبب الإصابة

تلقى فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة بعد إصابة ريتشارليسون في الركبة وغيابه لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، افتقد جهود العديد من اللاعبين هذا الموسم لفترات طويلة، ولكن يبدو أن فريقه شبه مكتمل، وبوسعه الاختيار بين أكثر من لاعب عندما عاد بابي سار ويفس بيسوما وسون هيونج مين من مهماتهم مع منتخبات بلادهم الشهر الماضي.

ولكن، تعرض ريتشارليسون لمشكلة في الركبة في المباراة التي خسرها الفريق 1 / 2 أمام وولفرهامبتون قبل أسبوعين، لينضم لقائمة الغائبين عن مباراة الفريق المقبلة أمام كريستال بالاس المقرر إقامتها بعد غد الأحد.

وتضم قائمة الغائبين بيدرو بورو (إصابة عضلية) وفرايزر فوستر (إصابة في الكاحل) وريان سيسينيون (إصابة في أوتار الركبة) ومانور سولومون (إصابة في الركبة)

وقال بوستيكوجلو :" ديستني أودوجي تدرب ولكن بيدرو يحتاج على الأرجح لأسبوع قبل العودة".

وأضاف :"لدينا إصابات أخرى. ريتشارليسون يغيب لأربعة أسابيع. تعرض لإصابة في الركبة في مباراتنا الأخيرة، لذلك سيغيب عن الفريق لفترة قصيرة".

وأضاف :"ريتشارليسون حزين لأنه كان مساهما رئيسيا ولكن هذا هو حال موسمنا. نستعيد لاعبا نفقد الآخر".

وأردف :"فيما يتعلق بسيسينيون، فإن الأمور صعبة، لأنه لم يرتكب أي خطأ من جانبه/ عمل بكد للعودة، ومن الصعب دائما التعافي عندما تحدث الإصابات بشكل متكرر"

وأردف :" لم يحصل حقا على مكافأة العمل الذي بذله خلال عملية إعادة التأهيل، على الأقل الخروج واللعب، فعل ما يحبه، إظهار قدراته للناس. إنه أمر صعب بالنسبة له ولكنه سيحصل على الدعم الذي يحتاجه".

وأكد :"خضع لجراحة حاليا، ومازال رجلا إيجابيا. مر بهذا من قبل، لذلك نتمنى أن يساعده هذا للعودة بقوة واللعب من جديد".