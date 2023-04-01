 ليتوانيا تطالب في مذكرة احتجاجية بوقف بناء مفاعل نووي في بيلاروس - بوابة الشروق
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ليتوانيا تطالب في مذكرة احتجاجية بوقف بناء مفاعل نووي في بيلاروس

د ب أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 8:46 ص | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 8:46 ص

أصدرت ليتوانيا مذكرة احتجاج إلى مينسك ردا على معلومات حول الخطة المقررة لإقامة مفاعل ثان في محطة الطاقة النووية المثيرة للجدل في بيلاروس المجاورة.

وقالت وزارة الخارجية في فيلنيوس، اليوم الجمعة، إن ليتوانيا طالبت بوقف فوري لتشغيل المحطة لحين حل جميع مشكلات السلامة التي حددها المفتشون الدوليون وأثناء عمليات التفتيش.

وقال وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس: "تستعد بيلاروس لإطلاق وحدة الطاقة المعيبة الثانية، الأمر الذي يبقي على الحوادث والعيوب بعيدة عن الرأي العام، في حين يهدد الرئيس الروسي بنشر أسلحة نووية في بيلاروس".

وأضاف: "ما يحدث يظهر تعامل الديكتاتوريات غير المسئول مع الطاقة النووية بما يشكل تهديدا نوويا للمنطقة بأسرها".


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