أمريكا: إدارة الضمان الاجتماعي تحقق في سبب توقف موقعها الإلكتروني

قالت إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق في السبب الأساسي لتوقف موقعها الإلكتروني والذي أثر على بوابة "ضماني الاجتماعي" حيث يصل المستفيدون إلى مستحقاتهم.

وكان الأفراد الذين يتلقون دخلا تكميليا من الضمان الاجتماعي، ومن بينهم كبار السن من ذوي الإعاقة والبالغين والأطفال ذوي الدخل المنخفض، قد أبلغوا عن تلقي رسالة تقول إنهم "لن يتلقوا مستحقات".

ويحصل ما يقرب من 4ر7 مليون من كبار السن والبالغين والأطفال على مستحقات كدخل تكميلي من الضمان الاجتماعي، وفقا لتقرير داخلي صادر عام 2023. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين تلقوا الرسالة بطريق الخطأ.

وفي بيان، اعترفت الوكالة بـ"بعض الحوادث التي وقعت مؤخرا" والتي أثرت على الضمان الاجتماعي وقالت إنها تخضع للتحقيق. وقالت الوكالة إنه خلال الانقطاعات القصيرة للخدمة، والتي استمر كل منها في المتوسط حوالي 20 دقيقة، ظل موقع إدارة الضمان الاجتماعي يعمل، على الرغم من أن بعض الأشخاص ربما واجهوا مشكلة في تسجيل الدخول إلى حساب "ضماني الاجتماعي".