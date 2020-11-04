 شولتس يحل ضيفا على برنامج بالتلفزيون الألماني للتعليق على حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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شولتس يحل ضيفا على برنامج بالتلفزيون الألماني للتعليق على حرب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 8:42 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 8:42 م

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس التعليق على الحرب الروسية في أوكرانيا خلال مقابلة تجريها معه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" مساء غد الاثنين.

ويحل السياسي الاشتراكي الديمقراطي ضيفا على برنامج "ماذا الآن..؟ حسبما أعلنت "زد دي إف" اليوم الأحد.

كان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي وزعيم المعارضة الألمانية، فريدريش ميرتس، اتهم شولتس في البرلمان يوم الخميس الماضي بـ " التردد" و"التسويف" و"الخوف" في سياسته المتعلقة بأوكرانيا.

وفي المقابل، دافع شولتس عن سياسته المتعلقة بأوكرانيا في مقابلة صحفية في العطلة الأسبوعية.

وفي سياق متصل، كان زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر قد وجه انتقادات لاذعة لطريقة تعامل شولتس مع الحرب الأوكرانية وقال إنه يتهرب بشكل واضح من إعطاء الشعب الألماني توجها في هذه الأوقات الصعبة.

وأضاف زودر أن " مثل هذا التردد، أو الاختباء، أو التهرب لا يليق بمستشار ألماني".

وانتقد زودر المستشار الألماني بشكل خاص لأنه "ابتعد بقدر المستطاع" خلال المناقشات الأخيرة للبرلمان عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وذلك عن طريق سفره إلى اليابان.

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