 مدرب البنك الأهلي: الفوز أمام الداخلية بـ 6 نقاط.. وأبو جبل سبب الانتصار - بوابة الشروق
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مدرب البنك الأهلي: الفوز أمام الداخلية بـ 6 نقاط.. وأبو جبل سبب الانتصار

محمد عاطف
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 3:43 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 3:43 ص

قال  محمد عبدالواحد المدرب العام لنادي البنك الأهلي، إن الفوز أمام الداخلية بثلاثية مقابل هدف وحيد، خطوة هامة للبقاء في الدوري المصري.

وتابع عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو جاء في ظروف صعبة، ولكن نسعى للهروب من صراع الهبوط للقسم الثاني".

وأضاف عبدالواحد: "الفوز أمام الداخلية يعتبر بـ 6 نقاط ونجحنا في تحقيق الفوز على الفرق المنافسة معنا على مؤخرة الدوري".

واختتم: "محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق هو من أهم أسباب الفوز، وأبلغت أسامه فيصل مهاجم الفريق قبل المباراة بأنه سوف يحرز هدفين وهو ما تحقق".


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