قال محمد عبدالواحد المدرب العام لنادي البنك الأهلي، إن الفوز أمام الداخلية بثلاثية مقابل هدف وحيد، خطوة هامة للبقاء في الدوري المصري.
وتابع عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو جاء في ظروف صعبة، ولكن نسعى للهروب من صراع الهبوط للقسم الثاني".
وأضاف عبدالواحد: "الفوز أمام الداخلية يعتبر بـ 6 نقاط ونجحنا في تحقيق الفوز على الفرق المنافسة معنا على مؤخرة الدوري".
واختتم: "محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق هو من أهم أسباب الفوز، وأبلغت أسامه فيصل مهاجم الفريق قبل المباراة بأنه سوف يحرز هدفين وهو ما تحقق".