محافظ المنيا يوجه بمتابعة المخابز للتأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة مواصلة الجهود المبذولة بالتنسيق مع التموين لمتابعة جودة رغيف الخبز للتأكد من جودة المنتج المقدم للمواطن ومطابقته للمواصفات الفنية الرغيف وكذلك الوزن خاصة بعد قرار الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، لمجابهة زيادة الأسعار العالمية.

ومن جهته، قاد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، صباح اليوم حملة مفاجئة على المخابز البلدية بمدينة المنيا للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن خاصة بعد تحريك سعر رغيف الخبز المدعم من قبل الحكومة لمجابهة زيادة الأسعار العالمية، حيث تم المرور على المخابز بمدينة المنيا.

رافق رئيس المدينة حسين خلف عبد العزيز مدير تموين البندر والرقابة التموينية.

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