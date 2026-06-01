أنباء عن وقوع انفجار في منشأة هانوا للفضاء في دايجون بكوريا الجنوبية

أفاد تقرير إخباري بوقوع انفجار في منشأة تابعة لشركة "هانوا آيروسبيس" في مدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية، بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤولين قولهم إن السلطات تلقت بلاغا عن الانفجار في منشأة الشركة الدفاعية الواقعة بالمدينة، على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب سول، في الساعة 10:59 صباحاً.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الحادث.

ويعتقد مسؤولو الشرطة والإطفاء أن الانفجار المشتبه به قد يكون ناجما عن المادة المستخدمة في أنظمة الدفع، ويعتزمون التحقيق في السبب الدقيق للحادث.