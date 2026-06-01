خفر السواحل الموريتاني ينقذ زورقا يحمل 143 مهاجرا غير نظامي

أعلن خفر السواحل الموريتاني أن قوة تابعة له تمكنت يوم الأحد من إنقاذ زورق يقل مهاجرين غير نظاميين أثناء قيامها بمهمة رقابة وانقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية.

وأوضح الخفر في بيان أن عملية الإنقاذ جرت شمال العاصمة نواكشوط حوالي الساعة الثانية ظهرًا، حيث كان الزورق قادمًا من العاصمة الجامبية بانجول وعلى متنه 143 مهاجرًا غير نظامي.

وبحسب المعطيات الرسمية، توزعت جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم بين 88 جامبيًا، و44 سنغاليًا، و 8 من سيراليون، إضافة إلى مهاجر واحد من كل من غينيا ومالي ونيجيريا.

كما ضمت المجموعة 27 امرأة و9 أطفال، وفق المصدر ذاته.

وأكد خفر السواحل الموريتاني أنه تعامل مع جميع المهاجرين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها، مع التكفل بهم بعد عملية الإنقاذ.

وكانت قوات الخفر قد اعترضت الجمعة الماضية زورقا يحمل 223 مهاجرا غير نظامي، كانوا قادمين من العاصمة الجامبية بانجول.